Времената, в които живеем, не са от лесните. Стресът като че ли дебне навсякъде, изискванията към всеки един от нас са големи, трябва да сме концентрирани и да реагираме бързо и адекватно, а социалната и икономически среди изглеждат непредвидими. Всичко това е предпоставка за влошаване качеството на живот и отслабване на силите на имунната ни система. Днес повече от всякога е време да се вслушаме в нуждите на тялото си и да си осигурим необходимата физическа и психическа издръжливост.Природата е източник на всички важни за здравето ни хранителни вещества, които подкрепят не само физиката ни, но и балансират психиката ни. В основата на доброто здравословно състояние, независимо от възрастта, преди всичко стои хранителният режим и в частност приемът на жизненоважни за съществуването ни елементи. Често обаче, дали заради диета, хранене на крак или натоварени делници, дневното ни меню е еднообразно и не доставя в организма важни за функционирането ни елементи. Това може да доведе до спад в имунитета и да ни направи по-лесно уязвими за хроничната умора и редица заболявания. На помощ идват хранителните добавки, които помагат да си набавим липсващите или трудни за усвояване хранителни вещества.

Хранителните добавки са неизменна част от здравословния режим на много спортисти и популярни личности. Обичаната лекоатлетка Ивет Лалова разчита на тяхната подкрепа, за да поддържа добрата си форма както в спорта, така и в ангажираното си ежедневие. Тя препоръчва консумацията на максимално пречистени и създадени от естествени източници добавки. Ивет вярва в животворната сила на природата и се доверява на серията Wellness by Oriflame . Въпреки забързания си и напрегнат начин на живот, българската спортистка се чувства свежа и заредена с енергия, а част от дневният ѝ ритуал за здраве и тонус са висококачествените хранителните добавки „Астаксантин с екстракт от боровинки“ и „Oмега 3“. „ Астаксантин & екстракт от боровинки “ e натурален продукт от серията Wellness by Oriflame, който се бори с негативния ефект от свободните радикали. Той е обогатен с мощни антиоксиданти, извлечени от култивирани микроводорaсли и диви боровинки, характерни за горите на Швеция. „ Астаксантин & екстракт от боровинки “ е обогатен с витамините C и E, които предпазват клетките от оксидaнтния стрес, засилват имунната система и имат силен благоприятен ефект върху общото здравословно състояние на човека.

„Oмега 3“ на Wellness by Oriflame е хранителна добавка с рибено масло от устойчивo отглеждани рибни пасажи. Продуктът е с високо съдържание на EPA (ейкозапентаенова киселина) и DHA (докозахексаенова киселина) – двете най-важни Омега-3 мастни киселини, които са необходими за регенерацията на клетките, влияят благоприятно при сърдечно-съдови заболявания, подпомагат работата на сърцето, подобряват кръвообращението и стимулират мозъчната дейност.

Гамата от хранителни добавки в серията Wellness на Орифлейм култивират естествената мощ на природата, за да ни дадат повече енергия, устойчивост и по-добра грижа за себе си.