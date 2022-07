Набират се средства за отваряне на монумента Бузлуджа за посетители

Фестивалът “Open Buzludzha 2022” ще се състои от 19 до 21 август на поляната при хижа Бузлуджа.Това е второто издание на форума и тази година той ще изненада посетителите с много музика и богата дневна програма, представяща културното наследство и включваща спортни състезания, туристически обиколки, работилници и много други.Хедлайнери на концертната част ще бъдат група П.И.Ф., Уикеда, Керана и космонавтите, както и Държавна опера – Стара Загора. Фестивалът дава поле за изява и на двадесет млади групи и тридесет DJ-я, сред които Nikeca, Miroslav Ivanov & R.S. Riverman, Magnetic Spacemen, Cool Den, The Lefties, Спални места, People of Maha, Electric Roxy, AttaXic, Lucky Number Nick, Daa Seed, Nana & The Gang, посочи Дора Иванова. Музикантите ще бъдат разположени на три сцени.Събитието е с благотворителна цел и се организира под мотото „Ти си ключът, отвори Бузлуджа“, напомни тя. Целта е отварянето на монумента за посетители. Освен музикалните изпълнители, към каузата се присъединяват партньори и съмишленици на фондацията, които ще създадат пъстра и любопитна дневна програма, обясни Иванова. „Културни и природни изживявания ще дадат възможност на всеки посетител да открие богатствата на дестинация „Бузлуджа“, коментира тя.Екипът на фондацията ще разясни на гостите какви са плановете за бъдещето на монумента, а екскурзоводите от „CoolTour” ще водят турове около паметника и ще разкажат част от тайните на комплекса. „Ще погледнем и по-назад в историята на мястото с беседа за Хаджи Димитър от Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа". По време на фестивала на съседния връх Шипка ще се проведат честванията по случай 145 години от Шипченската епопея, създавайки чудесни условия за комбиниране на двете събития“, отбеляза Дора Иванова.Темата „Бузлуджа“ е само част от голямата картина на българската архитектура от времето на социализма, за която организацията „Ново архитектурно наследство“ организира играта #bgsocarch, обясни Иванова. По думите и концентрацията на културно наследство в региона е завидна, а такава ще бъде и в програмата на фестивала. Казанлъшкият исторически музей „Искра“ ще организира велопоход под мотото "Treasure hunt в света на траките", както и демонстрацията „Налей си роза“. Етнографски музей „Етър“ ще представи работилниците „Цветя и кукли от беленица“ и „Гайтанена украса“. Музеят на хумора и сатирата също ще се включи в културната програма на събитието, добави Дора Иванова.Фестивалът ще предложи на посетителите и природни изживявания, провокирайки ги да опознаят отблизо красотата на Централен Балкан, посочи тя. Спортен клуб "iRun", създатели на маратона „Трявна ултра“, ще организират състезание по бягане, а казанлъшкото туристическо дружество „Орлово гнездо“ ще предложи възможности за кратки походи с водач, както и състезание по планинско ориентиране. Организацията „Небесно синьо“ ще покажат работилница за местни билки и ще предложат преживяването „Горска баня“, допълни Дора Иванова.Фестивалът “Open Buzludzha 2022” ще включва мастър клас по музикално продуциране, фотографска работилница „Цианотипия“, конна езда и огнено шоу.Може да бъде закупен семеен билет, а малки групи могат да се възползват от билета 6+1. Билети могат да бъдат закупени онлайн.„Проект Бузлуджа“ организира и фотоконкурса „Различната Бузлуджа“, напомни Дора Иванова. До 31 юли се набират оригинални кадри на монумента от професионалисти и любители, а най-добрите снимки ще се превърнат в картичките на фестивала.