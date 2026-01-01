Община Бургас предупреждава за появата на подвеждащи оферти и неофициални предложения за продажба на билети за песенния конкурс „Евровизия 2027“, на който морският град ще бъде домакин през май следващата година.

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Призовават се желаещите да посетят музикалното събитие да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на оферти от непроверени източници.

Покупката на билети през неофициални платформи крие риск от финансови злоупотреби и придобиване на невалидни билети, предупреждават от администрацията.

Официалната продажба на билетите се очаква да започне през януари 2027 г. Информация за условията и каналите за покупка ще бъде публикувана на официалната страница на конкурса.

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Почитателите на „Евровизия“ могат предварително да се регистрират в безплатна официална платформа.

Бургас ще бъде домакин на 71-вото издание на песенния конкурс през май 2027 г. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще се състои на 15 май в зала „Арена Бургас“.