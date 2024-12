Украинският президент Володимир Зеленски обвини словашкия премиер Роберт Фицо, че иска да „помогне“ на руския президент Владимир Путин, като продължава да внася руски газ.

Зеленски заяви, че лидерите на ЕС са забелязали, че Фицо, който посети Москва на 22 декември, се противопоставя на намаляването на енергийната зависимост от Русия, „което означава, че той иска да помогне на Путин да печели пари, за да финансира войната и да отслаби Европа“, предаде АФП.

„Смятаме, че подобна помощ за Путин е неморална“, написа той в X.

It is worth noting that after their meeting in Moscow, Fico and Putin did not issue joint statements or respond to media questions. They simply cannot say publicly anything about what they discussed in the meeting. They are afraid of the public's reaction.



