I guess China’s Dictator Xi Jinping must be coming back to California?! That’s the only time or reason California Governor @GavinNewsom cleans up the homeless campers… pic.twitter.com/76efAwIgFm — Rob Schneider (@RobSchneider) July 28, 2024

Essential California: As homeless camps explode in L.A. suburbs, residents fear they will become permanent https://t.co/c7NpcJUbpC pic.twitter.com/zoh59Eois5 — Global Issues Web (@globalissuesweb) February 21, 2018

California Governor Gavin Newsom issues executive order providing guidance on the removal of homeless camps.



However, the decision to enforce bans on sleeping outside remains with local municipalities.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/QIyGua2Lun — AF Post (@AFpost) July 25, 2024

Кметът на Сан Франциско вчера оглави кампания за разчистване на тротоарите от, които са се превърнали вна четвъртия по големина град в щата. Това е последната от редица мерки, предприети от властите в Калифорния предприеха редица мерки в опит да се справят с проблема с бездомността.Калифорния е засегната от, като официалните данни от последното преброяване тази година сочат, че броят им възлиза на около. За сравнение, когато губернаторът от Демократическата партиявстъпи в длъжност през 2018 г. тези лица са били околоКъм момента в Калифорния живеят околоСитуацията се влошава и на федерално равнище. Миналата година в САЩ бе отчетенбездомни за последните 15 години. В правителствен доклад се посочва, че в рамките на една нощ през 2023 г. са били преброени околокато това представлява ръст от околоспрямо предходната година.Акцията, която кметът на Сан Францискооглави вчера, е свързана с разпоредба на губернатора Нюсъм от 26 юли, която изисква да бъдат премахнати лагерите на бездомни хора в цяла Калифорния.На 28 юни Върховният съд на САЩ постанови, че местните власти имат право да налагат забрани на хората даи че могат да глобяват и дори далицата, които не спазват тези правила, съобщи АП.Решението на висшите магистрати бе взето във връзка със, внесен от градските власти на Грантс Пас, Орегон, за преразглеждане на решение на по-ниска инстанция от 2018 г., което ограничаваше възможността да се прилагат принудителни мерки на местно равнище, пояснява испанският в. "Паис".Съдия Нийл М. Горсъч заяви, че спряната наредба на Грантс Пас,, не нарушава американската Конституция. Според съдията наредбата от 2018 г. не криминализира, а по-скоро къмпингуването на определени места."Няма никакво значение дали обвиняемият е бездомник, турист на почивка или, който изоставя стаята си в общежитието, за да лагерува на моравата на общинска сграда в знак на протест", пише в становището на съдия Горсъч.От друга страна либералният съдия Соня Сотомайор предупреди, че новото решение на Върховния съд ще оставис още по-малко защита. "Сънят е биологична необходимостТова е безсъвестно и противоконституционно", смята съдия Сотомайор .Въпреки разногласията във Върховния съд решението местните власти да могат да налагат принудителни мерки срещу бездомните еНа 25 юли губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм издаде изпълнителна заповед за премахване на лагерите на бездомни хора на територията на целия щат.Той посочи, че е издал заповедта, тъй като импровизираните лагери, в които, създават непосредствена опасност за здравето и сигурността на хората, предаде телевизия "Ен Би Си нюз". Указът изисква щатските служители да прилагат "хуманни и достойни политики", като например да уведомяват бездомниците, преди да премахнат палатките им.Въпреки че местните власти не са задължени да се съобразяват с изискванията, миналата седмица Нюсъм предупреди, че ще, съобщи американският в. "Латин таймс".Заповедта бе издадена в момент, в който републиканците критикуват демократите за проблемите с бездомните, които засягат редица американски градове, управлявани от демократите, отбелязва Би Би Си. Кандидатът за президент на Демократическата партияе родена в района на Калифорнийския залив и преди да стане сенатор и по-късно вицепрезидент, тя бе окръжен прокурор на Сан Франциско, припомня британската телевизия.Републиканците се стремят да обвържат политическото ѝ минало с градските проблеми, включителноСмята се, чe Нюсъм, който също е демократ, има амбиции за по-висок пост, коментира Би Би Си.Защитници на бездомните хора смятат, че разпоредбата на Нюсъм за премахването на палатките им от улиците представлява политически натиск и може да влоши проблема., каза пред в. "Латин таймс" Марго Кушел, професор по медицина и директор на изследователската група "Инициатива за бездомност и жилищно настаняване на Бениоф" вКалифорнийския университет в Сан Франциско.Кушел и други виждат основния проблем на Калифорния в недостига на жилища на достъпни цени. Администрацията на Нюсъм е похарчила много средства за решаване на проблема с бездомността, ноа нуждата от тях продължава да расте, каза Кушел.Щатски одит установи, че Калифорния не е успяла да регулира ефективността на програмите за бездомни, което повдигна въпроса дали усилията на Нюсъм си струват.Не всички местни власти възприемат подхода на Нюсъм, отбелязва в. "Гардиън". Докато кметът на Сан Франциско предприе агресивни действия за разчистване на лагерите, кметът на Лос Анджелис Карън Бас и представители на окръг Лос Анджелис отвърнаха на удара, заявявайки, че разпоредбата на губернатора няма да проработи.