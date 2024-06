Изчезнал мъж е спасен, след като е прекарал 10 дни сам в планините Санта Круз в Калифорния.



На 11 юни 34-годишният Лукас Макклиш е отишъл на тричасов поход в родния си град Боулдър Крийк, когато се изгубил. Макклиш разказва пред ABC 7, новинарска емисия, базирана в Южна Калифорния, че причината да се изгуби е, че не е разпознал някои забележителности, заличени от скорошните пожари в регионите.



Когато Макклиш не се появил на вечерята за Деня на бащата на 16 юни, семейството му съобщило за изчезването му и четири дни по-късно той бил спасен.



Макклиш разказва, че всичко, което е имал със себе си, е чифт панталони, чифт туристически обувки и шапка, както и фенерче и сгъваеми ножици. Една от главните причини той да е оцелял цели 10 дни сам в планината е пиенето на много вода.



Lukas McClish of Boulder Creek planned on a 3-hour hike but it turned into 9 cold nights lost in the mountains. He was rescued last night and today he talks with @ksbw.. we're live in Boulder Creek at 6.. pic.twitter.com/iMHQLRhLGD — Felix Cortez (@FelixKSBW) June 22, 2024

"Просто се уверих, че пия по един галон вода (бел. ред. 3.8 литра вода) всеки ден, но след това, наближавайки края, тялото ми се нуждаеше от храна и някакъв вид енергия", казва Макклиш пред KGO.

Службата на шерифа на окръг Санта Круз съобщи в публикация във Facebook в петък, че няколко свидетели са съобщили, че са чули някой да вика за помощ в района на Форман Крийк край магистралата Биг Бейсън около 15:00 ч. на 20 юни.



"Имаше многобройни съобщения за свидетели, които са чули някой да вика за помощ, но местоположението на този човек беше трудно да се установи", заявиха от Калифорнийски департамент по горско стопанство и противопожарна защита (Cal Fire).

БТА

"Заместниците на шерифа се отзоваха заедно с щатските горски, Cal Fire и пожарната команда на Боулдър Крийк и успяха да потвърдят, че това е Лукас Макклиш, който е в неизвестност от вторник, 11 юни", се казва в публикацията на шерифската служба във Facebook.



Използвани са няколко дрона, за да помогнат за определяне на точното местоположение на Макклиш. Парковите рейнджъри са били първи на мястото, а пожарните екипи са помогнали за извеждането му на безопасно място.



От службата на шерифа заявиха, че Макклиш няма сериозни наранявания и се е завърнал при семейството си.

Макклиш заяви, че е "уморен и малко поочукан" след изпитанието. "Загубих гласа си", добави той.