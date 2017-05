Терор в Манчестър: 22 загинали при взрив на концерт на Ариана Гранде (СНИМКИ/ВИДЕО)

прив британския град Манчестър. Сред жертвите има и деца. Полицията съобщи, чеа британският премиерВзривът в „“ - най-голямата покрита зала в Европа, прогърмял малко след края на концерта (около 0:40 ч българско време). Смята се, че е бил във фоайе, докато хората излизали от залата. Британската полиция съобщи, чеа ранените са поне 59 човека.Нападението било извършено отна Ариана Гранде.съобщи полицията.

"На този етап смятаме, че нападението снощи е било извършено от един човек", заяви началникът на градската полиция Иън Хопкинс. "На първо място трябва да установим дали той е действал сам или е бил част от мрежа", добавил той. Хопкинс потвърди, че нападателят е загинал при експлозията. "Смятаме, че атентаторът е носел самоделно взривно устройство, което е детонирал, причинявайки това зверство", посочи полицейският началник. Терористичната групировказа нападението.Видеокадри, качени в Туитър непосредствено след атентата, показаха крещящиСлед като чули взрива,. "Ние се отправяхме към изходите и вече бяхме точно пред вратата, когато трясна мощна експлозия и всички закрещяха", каза посетителка на концерта, цитирана от Ройтерс. "Беше наистина огромна експлозия - блъсна ме право в гърдите. Настана паника, всеки крещеше и тичаше, опитвайки се да излезе навън", добави тя.

Веднага след получаването на сигнала към покритата зала се отправили, както и специален екип за обезвреждане на бомби. Целият околен район бил блокиран, спряно било всякакво движение. Властите предупредили хората да избягват района.

