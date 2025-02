Платформата за чат и видеоразговори спира да съществува след 21 години работа, съобщават световни медии.

От Skype написаха официално в X, че от май 2025 г. Skype вече няма да е достъпен.

"През следващите дни можете да влезете в Microsoft Teams Free с вашия Skype акаунт, за да поддържате връзка с всичките си контакти. Благодарим ви, че сте част от Skype", пишат от платформата.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a