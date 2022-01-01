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Руското министерство на отбраната съобщи, че войските му са унищожили складове с боеприпаси в южноукраинската Одеска област, предаде Ройтерс.

Според Москва в обектите се е съхранявало въоръжение, доставено на Киев от САЩ и европейските страни.

Русия не уточни колко склада е унищожила, нито какъв вид оръжие се е намирало в тях.

Информацията не може да бъде проверена, отбелязва Ройтерс.

Руското министерство посочи, че за последното денонощие силите му са ударили над 210 украински цели, предаде ТАСС.

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