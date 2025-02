Повече от 100 души са били евакуирани от луксозен лондонски хотел, любимо място на знаменитости, предаде АФП.

От лондонската пожарна съобщиха, че имат около „20 пожарни коли и около 125 огнеборци на мястото на пожара“, след като той e избухнал в следобедните часове на 14 февруари.

Пожарът е бил във вентилационните шахти на петзвездния хотел "Chiltern Firehouse", но „причината за инцидента не е известна на този етап“, заявиха от пожарната.

The Chiltern Firehouse luxury hotel in London owned by André Balazs, who also owned Hollywood’s infamous Standard Hotel, is on fire.



This hotel is frequented by all of Jeffrey Epstein’s close pals such as members of the Royal family, Bill Clinton and Naomi Campbell.



I’m sure… pic.twitter.com/nrDXT8Yjjm