Cheng Pei-pei, the Chinese-born actor who starred in Ang Lee’s “Crouching Tiger, Hidden Dragon” and King Hu’s “Come Drink With Me,” has died. She was 78.https://t.co/KwVM5whOGK pic.twitter.com/H32B9pUzt5 — Variety (@Variety) July 19, 2024

An icon of Chinese cinema has left us. Thank you, Cheng Pei-Pei 鄭佩佩, for your everlasting inspiration, the laughter, tears, and thrills. May your transition be calm and peaceful.



"I’m very proud, and competitive to a fault. I thought, 'if a man can do it, so can I'." pic.twitter.com/8sX4aj6PqH — The Asian Cut (@TheAsianCut) July 19, 2024

Rest in peace to the absolutely legendary Cheng Pei-Pei, star of many classic films and a groundbreaking martial arts hero.



She starred in what I consider to be two of the greatest wuxia films of all time: Come Drink with Me and Crouching Tiger Hidden Dragon. pic.twitter.com/6JUESyqzdu — Will Gish (@wwgish) July 19, 2024

RIP Cheng Pei-Pei. We lost a true pioneer today. Someone who walked so Michelle Yeoh, Kara Hui, Moon Lee etc. could run. A true legend in every sense of the word. pic.twitter.com/xvaTSV3v7T — Fu for Thought (@fuforthoughtpod) July 19, 2024

Почина актрисата Ченг Пей-Пей, известна с ролите си в филми за бойни изкуства като"С натежало сърце съобщаваме, че слуховете са. Нашата майка, Ченг Пей-Пей, почина мирно у дома, заобиколена от близките си на 17 юли", съобщи семейството ѝ.Те споделиха, че 78-годишната актриса е живяла с, известно катоСпоред уебсайта на Националната здравна служба на Великобритания това заболяване води дос течение на времето, което води до влошаване на проблемите с движението, говора, паметта и преглъщането. Понастоящем не е доказано, чеможе да спре прогресирането му."Тя избра да не прави тази новина, за да може да се справи със състоянието си насаме и да прекара оставащото й време с", се казва в изявлението."На всички нейни приятели, колеги и фенове благодаря за подкрепата, която й оказвахте през годините. Нашата майка искаше да бъде запомнена такава, каквато беше:... многостранна, награждавана актриса, чиято филмова и телевизионна кариера продължи повече от 6 десетилетия, не само в Азия, но и вплан", продължава изявлението.Родена в Шанхай през 1946 г.,, докато е в училище, преди да се премести в Хонконг като тийнейджърка.След това се записва на курс за обучение по сценични изкуства във филмовата компания Shaw Brothers Studio, която е пионер в жанра на кунг-фу филмите, според уебсайта Hong Kong Movie Database.Това кара Ченг да започне актьорската си кариера във филми на, като историческата драма от 1964 г. "Последната жена на Шанг", в която играе танцьорка, и романтичния филм от 1964 г. "Любовна скала" ("Qing ren shi").Пробивната ѝ роля идва две години по-късно, когато се снима като опитен майстор на бойните изкуства в класическия криминален екшънПо-късно Ченг се омъжва и презг. се премества в Съединените щати. Със съпруга ѝ иматдеца, но в крайна сметка се развеждат.През 90-те години на ХХ век се връща в Хонконг преди да се снима в спечелилия "Оскар" през 2000 г. приключенски екшън "Тигър и дракон", в който играе злодейския боец Джейд Фокс.казва Ченг пред списание Time Out през 2015 г. "Това е вълнуващо. Винаги съм билачовек, така че когато имах възможност да, с удоволствие се съгласих."Последната ѝ роля е на сватовницата в игралния филм "" от 2020 г.