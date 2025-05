Папа Лъв ХІV - първият представител на Северна Америка на този висш духовен пост - отслужи в Сикстинската капела във Ватикана първата си литургия като глава на Римокатолическата църква, предаде Асошиейтед прес.

На литургията присъстваха кардиналите, които вчера го избраха за приемник на папа Франциск с очакване да върви по стъпките на предшественика си, следвайки подчертания му стремеж към социална справедливост.

Новият папа благослови кардиналите, заставайки пред олтара в Сикстинската капела и изобразения над него от Микеланджело стенопис "Страшния съд".

