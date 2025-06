Милиардерът и изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск отрече твърденията на в. „Ню Йорк Таймс“, че здравето му е засегнато от приема на голямо количество кетамин.

В поредица от публикации в профила си в социалната мрежа "Екс" Мъск заяви:

😂💯



Also, to be clear, I am NOT taking drugs! The New York Times was lying their ass off.



I tried *prescription* ketamine a few years ago and said so on 𝕏, so this not even news. It helps for getting out of dark mental holes, but haven’t taken it since then.