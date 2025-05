Малък самолет се е разбил днес в терасата на жилищна сграда в Западна Германия, докато е приближавал летище в района, при което са загинали двама души, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на полицията.

Катастрофата е станала около обяд в Коршенброих, близо до град Мьонхенгладбах и недалеч от границата с Нидерландия.

Germany:



Plane Crash in Germany Near Dutch Border 🇳🇱



A small plane crashed into a house terrace in Korschenbroich.



2 people died, one likely the pilot.

Crash happened Saturday noon. pic.twitter.com/nT0VxJPwPi