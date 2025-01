Разселените палестинци, завръщащи се по домовете си в град Газа тази седмица, намериха града в руини след 15 месеца боеве. Мнозина от тях потърсиха подслон сред развалините и търсят роднини, изгубени по време на хаотичното завръщане, предаде Ройтерс.

"Вижте тази картина, няма какво да се каже", каза пред репортер на Ройтерс мъж на име Абу Мохамед, докато търси място, където да се настани. "Хората ще спят на земята. Нищо не е останало."

Много от завръщащите се, често натоварени с личните вещи, които са им останали след месеците на местене в зависимост от движението на фронта във войната, са изминали пеша 20 км или повече по крайбрежната магистрала на север.

A million Palestinians returning to their destroyed homes and towns in the north of #Gaza this morning is the crystal clear response to those who still plot to uproot us from our homeland. There is only one direction of travel ahead of the Palestinian people after a 100 years of… pic.twitter.com/PsU7ip89jq