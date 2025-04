Стотици хиляди протестираха в десетки градове в Испания срещу високите наеми на жилищата и скъпите жилищни имоти, предаде Ройтерс.

Средната стойност на наемите на жилищата в Испания се е удвоила през последното десетилетие, а цените им са нараснали средно с 44 на сто. Това сочат данни на онлайн платформата за обяви за имоти "Идеалиста" (Idealista).

'You're the problem!' Anti-tourism protests break out in Spain yet again as Britons prepare for Easter holidays https://t.co/KhNVfYXyrc

На този фон предлагането на жилища под наем е намаляло наполовина след пандемията от КОВИД-19.

Недостигът на жилища идва на фона на силно развития туризъм в Испания. Много собственици на жилищни имоти предпочитат да печелят от тях, като ги предлагат чрез платформи за краткосрочно отдаване под наем, сред които е и "Еърбиенби" (Airbnb), посочва Ройтерс.

Hundreds of protesters marched through central Madrid, demanding action to reduce the costs of rental property. Demonstrations were expected to take place in 40 cities across Spain.https://t.co/sVTlCShjAZ pic.twitter.com/e3qKH3WvtI