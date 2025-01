8-годишно дете оцеля по чудо след 5 дни в парк, обитаван от лъвове, слонове и хипопотами, съобщи Би Би Си.

Момчето се загубило и навлязло на територията на парк “Матусадона” в Зимбабве.

Малчуганът използвал познанията си по оцеляване, хранил се с диви плодове и копаел, за да достигне до питейна вода.

След 120-часов престой в саваната, момчето е намерено от служители на парка.

An eight-year-old boy has been found alive after surviving five days in a game park inhabited by lions and elephants in northern Zimbabwe, according to a member of parliament.



