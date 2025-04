Кейти Пери е пяла What a Wonderful World („Колко е прекрасен светът“) на Луис Армстронг в космоса, разказа певицата непосредствено след кацането на капсулата в Западен Тексас, САЩ, съобщи ДПА.

Американската попзвезда падна на колене и целуна земята след успешното приземяване на космическия апарат на частната компания „Блу Ориджин“ в понеделник следобед. Тя обеща също така, че ще напише песен за преживяването си в космоса.

Katy Perry kissed the ground after returning from her 11-minute flight to space

Изцяло женският екипаж от звезди в попкултурата и науката се озова на борда на космическия кораб „Ню Шепърд“ по покана на Лорън Санчес, годеница на основателя на „Блу Ориджин“ Джеф Безос.

Корабът за многократна употреба „Ню Шепърд“, управляван дистанционно от космическата компания на Безос, излетя от Тексас и изведе Пери и Санчес, заедно с американската водеща Гейл Кинг, учените Ейша Боу и Аманда Нгуен и предприемачката Кериан Флин, на височина около 100 км над Земята.

Капсулата се приземи безопасно на Земята само след 10 минути и 22 секунди, съобщиха от „Блу Ориджин“. Максималната скорост по време на пътуването в космоса е била около 3600 километра в час.

New footage of the all-female Blue Origin trip to space, including Katy Perry and Gayle King.



pic.twitter.com/rveu2pOyfS — Pop Base (@PopBase) April 14, 2025

Джеф Безос посрещна космическата капсула обратно на Земята, като лично отвори люка.

По време на живото предаване на пътуването астронавтите от изцяло женския екипаж крещяха от радост и празнуваха, а една от тях викаше: „Ние сме в космоса!“

Санчес описа гледката на Земята от космоса: „Беше тихо, но същевременно много живо. Гледаш и си мислиш, че всички сме заедно върху това нещо.“

„Блу Ориджин“ предлага кратки пътувания за космически туристи от 2021 г. насам. Компанията е завършила успешно 10 такива мисии, като е превозила 52 пътници до границата на космоса.

Katy Perry lands safely and kisses the ground after Blue Origin space trip.



She sang "What a Wonderful World" while in the space capsule. pic.twitter.com/1tdQ4FVvzL — Rolling Stone (@RollingStone) April 14, 2025

Самият Безос е бил на борда на първия полет с екипаж, а компанията е спечелила внимание заради изпращането на известни личности, макар и за кратко, в космоса. Легендарният актьор от „Стар Трек“ Уилям Шатнър се качи на борда на полет през 2021 г.

„Блу Ориджин“ не разкрива официално цената на пътуванията, но оценките са в рамките на няколкостотин хиляди долара.