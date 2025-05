• В момента се провеждат тестове и се очаква системата да започне да работи в пълен капацитет в периода между края на 2025 г. и началото на 2026 г.

• The Mobility House (TMH) предоставя своя софтуер за агрегиране и търговско управление на енергийни активи, който развива от 2016 г. насам.

• Партньорството задава нов стандарт при решенията за търговско управление на колокация от ВЕИ и батерии, като по този начин стимулира прехода към възобновяема енергия при по-ниски разходи и служи като еталон за европейския енергиен сектор.

Електрохолд Трейд, водещ търговец на електроенергия в България, избра за свой партньор германската компания TMH, която предоставя софтуер за агрегиране, дезагрегиране и търговия с енергийни активи. По този начин Електрохолд Трейд ще оптимизира капацитета за съхранение и ще увеличи максимално възвръщаемостта на фотоволтаичните централи, които управлява, като същевременно ще помага за балансирането и стабилността на електроенергийната система.

Електрохолд Трейд, част от холдинга Еврохолд, управлява фотоволтаични централи и системи за съхранение на енергия. Пилотните тестове на системата наближават своя край, като непрекъснато се добавят нови централи с очаквана инсталирана мощност от около 1000 MW (AC) и батерии с капацитет 2500 MWh. Платформата ще стартира работа в пълен капацитет в периода между края на 2025 г. и началото на 2026 г.

Баварската технология се комбинира успешно с българската търговска експертиза

В рамките на партньорството TMH предоставя своя високотехнологичен софтуер за агрегиране, дезагрегиране и търговия на енергийни активи, който непрекъснато се усъвършенства от 2016 г. насам. Продуктът интегрира различни технологии за производство и съхранение на електрическа енергия и осигурява активното им участие на всички енергийни пазари. Електрохолд Трейд използва технологията на своя партньор, за да включи в търговията управляваните от нея системи за съхранение на енергия и да увеличи максимално възвръщаемостта на фотоволтаичните централи, постигайки гъвкавост, която далеч надхвърля традиционните модели за търговия с електроенергия. Двете компании обединяват съвременен софтуер с богат пазарен опит, за да създадат добавена стойност за активите в българския енергиен сектор.

Electrohold

Проект за ВЕИ и батерии с ключово влияние

Решението на TMH позволява ефективното управление на електроенергията от фотоволтаични централи, които имат системи за съхранение (колокация). Чрез обвързването им променливото производство на чиста енергия може да се управлява по-гъвкаво, като така се подобрява стабилността на енергийната система и същевременно се намалява натискът за бързо разширяване и увеличаване на капацитета на мрежата. Това допринася и за по-доброто балансиране на електроенергийната мрежа. Проектът е важна стъпка в енергийния преход на България и може да стане модел за широкомащабно внедряване на системи за съхранение в Европа.

Икономическо значение и пазарна интеграция

Проектът позиционира системите за съхранение на енергия като централен елемент в бъдещата българска енергетика, използвайки усъвършенстван софтуер за търговия и иновативни начини за стимулиране на участниците, за да отключи пълния потенциал на интеграцията на възобновяеми енергийни източници. Инициативата е пример за това как конвенционалният опит в търговията с енергия може да бъде безпроблемно интегриран с най-съвременните технологии, задавайки нови стандарти в сектора.

Асен Христов, председател на Надзорния съвет на Еврохолд България, казва: „Електрохолд Трейд се позиционира като лидер на българския енергиен пазар от много години. Чрез стратегическо използване на най-новите технологии ние създаваме платформа, която е не само икономически атрактивна, но и значително подобрява техническата устойчивост на българската електроенергийна мрежа при по-ниски разходи. Този проект проправя пътя за устойчиво, ориентирано към бъдещето електрозахранване в България и в цяла Европа.“

Томас Рафайнер, главен изпълнителен директор на The Mobility House, добавя: „Това сътрудничество е важен знак за бъдещето на енергоснабдяването в Европа, базирано на батерии. Гордеем се, че отговаряме на високите технологични стандарти на Електрохолд Трейд и за нас е чест да бъдем партньор в този новаторски проект. Заедно ние реализираме решение от голям мащаб, което улеснява енергийния преход в България и задава темпото за останалата част от Европа.“

За The Mobility House

The Mobility House използва гъвкавостта на мобилните и стационарните системи за съхранение на енергия, за да спомага за ускоряването на енергийния преход. Нейните мащабни решения, насочени към доставчици на енергия, производители на автомобили, оператори на инфраструктура от зарядни станции и автопаркове от електромобили, са изградени върху собствени технологии като FlexibilityAggregator, FlexibilityTrader и FlexibilityCharger. През 2024 г. в сътрудничество с Mobilize, собственост на Renault Group, The Mobility House Energy стартира първото търговско предложение от типа vehicle-to-grid. Продуктът FlexConnect предоставя на доставчиците на енергия интелигентно решение за електрически превозни средства, включващо интелигентно управление на процеса на зареждане. По този начин The Mobility House Energy допринася за намаляването на въглеродните емисии, повишава стабилността на енергийните доставки и насърчава устойчивото бъдеще за всички с достъпна електроенергия. За повече информация посетете https://mobilityhouse-energy.com .

За Електрохолд Трейд / Еврохолд