В интервю за The Telegraph бившият британски премиер Борис Джонсън заяви, че „всяко възможно прекратяване на огъня в Украйна трябва да включва европейска мироопазваща мисия, включваща британски сили, които да защитават фронтовата линия“.

„Не смятам, че трябва да изпращаме бойни части, които да се изправят срещу руснаците“, каза Джонсън. „Но мисля, че като част от решението ще искаме да разположим многонационални европейски мироопазващи сили, които да наблюдават границата и да помагат на украинците“.

🇬🇧🇷🇺🇺🇦‼️🚨 “I think we should send British troops to Ukraine” - Boris Johnson



— Boris Johnson wants an international peacekeeping force in Ukraine.



"$300 billion, frozen Russian assets, why on earth haven't we released them and started using them to protect Ukraine” pic.twitter.com/gOkXqtpGq9