Телата на двойка, тръгнала на пътешествие с, са открити на изхвърлен от водата спасителен сал почтислед като са били видени за последен път, предаде BBC.Смята се, че британкатаи съпругът ѝ канадецътса изоставили яхтата си и са загинали, преди да бъдатблизо до Нова Скотия в Канада на 12 юли.Двойката е обявена за изчезнала на, след като седмица по-рано напуска Нова Скотия сТе са били на път за Азорските острови - на около- като пътуването е било планирано заВ публикация във Facebook синът на Клибъри, Джеймс, потвърди, че двойката е починала, като каза, че последните няколко дни са билиТой заяви, че двойката ще ни липсва „завинаги“, като добави: „Няма нищо, което да запълни дупката, оставена от тяхната необяснима досега кончина.“Не е ясно как мечтаното трансатлантическо пътуване на двойката е завършило с. Разследването все още е в ход, съобщиха от Кралската канадска конна полиция в неделя.Според канадския новинарски уебсайт Saltwire една от версиите, които разследващите проучват, е, че, който не е забелязал сблъсъка.„Екипажът на ветрохода или не е бил в състояние да“, или е възможно да е оставил Theros на автоматичен пилот, казва анонимен източник пред Saltwire.Канадската брегова охрана и военните самолети, съобщава Saltwire.Във видеоклип, публикуван в канала им в YouTube, двойката обяснява как пътуването им - наречено- ще разчита на платна, слънчеви панели, батерии и електрически двигател, използван от автомобил.„Правим всичко възможно, за да покажем, че може да се пътува, без да се“, казва Клибъри във видеото, публикувано на 12 април.„Вероятно това е“, добави Пакууд.Двойката се запознава случайно в Лондон през 2015 г., когат Клибъри, пенсиониран инженер, се подготвя даСпоред личния блог на Пакууд те се оженили в Канада на яхтата си година по-късно, а през 2017 г. потвърдили обетите си на традиционна церемония в Стоунхендж.Историята им е представена в статията „Как се запознахме“ в The Guardian през 2020 г.Пакууд, родом от Лонг Итчингтън, Уорикшър, е работила вВ последната си публикация на 11 юни двойката написа във Facebook: „Капитан Брет и първият помощник Сара отплаваха на втория етап от Зелената одисея на борда на Терос - 42-футова ветроходна лодка на GibSea. Задвижвани от вятъра и слънцето..“