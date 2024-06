Japanese Emperor Naruhito finally begins delayed UK state visit



Emperor Naruhito and his wife began a week long trip to Britain on Saturday, during which they will visit Oxford University where they both studied and attend a banquet with King Charles. pic.twitter.com/Ao3RNVZOYO — Insider | News | Politics (@Insiderpol) June 23, 2024

Britain's King Charles III welcomes the visiting Japanese emperor and empress



King Charles III has welcomed the Japanese emperor and empress for a state visit offering the best in pomp and circumstancehttps://t.co/VEUOyV5Umq pic.twitter.com/acykLhIMcm — Lawyer Kim (@Lawyerkimdang) June 25, 2024

King Charles issues heartfelt statement on historic Japanese state visit



King Charles and Queen Camilla wholeheartedly welcomed the Japanese Emperor Naruhito and Empress at...



Read more 👉 https://t.co/8Q7Tj9CfIb — katie pavlich (@pavlich43684) June 25, 2024

и кралица Камила посрещнахаднес в Лондон, поставяйки началото наим официално посещение в страната, включващо военен парад, процесия с карета и държавен банкет, предаде Ройтерс.отиде по-рано до хотела, в който са отседнали, преди тримата да отидат заедно на официалната церемония по посрещането с парад на Кралската конна гвардия.Двамата държавни глави инспектираха почетната гвардия, докато войниците стояха строени в лятната жега в традиционните сиСлед това монарсите се отправиха към Бъкингамския дворец в инкрустирана с, теглена от коне.Посещението на император Нарухито има за цел дамежду двете страни и беше отложено през 2020 г. заради пандемията от COVID-19.Сега посещението се провежда в навечерието на о, което означава, че някои от обичайните политически елементи ще бъдат пропуснати., въпреки че Сунак и лидерът на опозицията Киър Стармър ще присъстват на държавния прием в Бъкингамския дворец тази вечер.Посещението идва вза британската монархия момент, след като 75-годишният Чарлз беше диагностициран с рак по-рано тази година, а съпругата на принц Уилям - Катрин, се подлага на превантивна химиотерапия заради диагностицирането ѝ също с рак.Освен това британската принцеса Ан, по-малката сестра на крал Чарлз Трети, получи в, вероятно с кон. Въпреки че се очаква принцеса Ан да се възстанови напълно, тя се отказа от участие в държавния прием.Император Нарухито дойде в Лондон през 2022 г. за погребението на кралица Елизабет и е привързан към Великобритания, тъй като еДвамата монарси ще имат време да обсъдят спомените си на днешния обяд в Бъкингамския дворец. След това те ще разгледатпреди обиколката на Уестминстърското абатство в следобедните часове.