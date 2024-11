Всяка година две пуйки са помилвани от американския президент преди Деня на благодарността.

Тазгодишните пуйки бяха представени на пресконференция, организирана от Националната федерация за пуйки, в хотел Willard, окръг Колумбия. Имената се пазеха в тайна, докато синът на председателя на организацията не направи съобщението.

„Пийч и Блосъм“, обяви деветгодишният Грант Цимерман, съобщи Си Ен Ен.

17-седмичните пуйки са израснали във ферма, собственост на бащата на Грант, Джон Цимерман, в Нортфийлд, Минесота.

