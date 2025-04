Нов тренд става все по-популярен в социалните мрежи - снимки с аниме филтър. С помощта на специални филтри и приложения можеш да преобразуваш обикновените си снимки в аниме-стил. Тези филтри използват алгоритми за обработка на изображения, които променят външния вид на хората, така че да изглеждат като герои от аниме — с големи очи, специфична стилизация на лицето и ярки цветове.

Политици, музиканти, актьори и спортисти се превърнаха в нарисувани герои.

Всичко започва преди няколко дни след пускането на подобрена версия на Chat GPT, която позволява на потребителите да превръщат снимки в аниме рисунки.

Световни и много актуални политици като Доналд Тръмп, Володимир Зеленски, Илон Мъск бързо бяха завладени от манията. Сам френският президент Еманюел Макрон използва новата функция на Chat GPT и направи аниме колаж, с който поздрави служителите на “Гражданска защита” за 60-годишнината от създаването на агенцията.

У нас актьорът Александър Кадиев бе сред първите, които превърнаха свои снимки в рисунки.

Писателят Георги Блажев също показа как изглежда като аниме герой.

В такъв се превърна и Жоро Игнатов от “Съдебен спор” с един от най-популярните си случаи, от който тръгна и забавното определение “млад меринджей”.

Всички колажи са в стила на японското анимационно киностудио “Гибли”, основано от прочутия режисьор Хаяо Миадзаки.

Ако и вие искате да сте в тренда, ето как лесно може да си направите такава снимка:

Влезте в ChatGPT;

Прикачете снимката, която искате да е с аниме филтър;

След това в запитването можете да напишете: "Restyle image in Studio Ghibli style, keep all details"

Изчаквате няколко минути и готово - вече и вие сте в тренда с анимирана снимка.

Новата мода с платената версия на Chat GPT бе подложена на множество критики, но това не спря стотици хиляди да акутализират профилните си снимки с новия филтър. Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман дори промени своята в X със селфи, минато през филтъра, демонстрирайки подкрепата си на разработката.