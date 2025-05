Иконите на тежкия рок Metallica разкриха подробности за мащабно стадионно турне, което ще премине през Великобритания и Европа през лятото на 2026 г.

Турнето е част от техния M72 World Tour и подкрепя последния им албум — 72 Seasons от 2023 г. След първата си европейска обиколка през 2023 г., включително две хедлайнерски участия на фестивала Download в Обединеното кралство, Metallica се завръщат на континента за 16 дати през лятото на 2026 г., съобщава списание FarOut.

Обиколката стартира на 9 май в Атина, на Олимпийския стадион, след което групата ще посети Букурещ на 13 май и Хожув, Полша на 19 май.

Един от акцентите ще бъде двойният концерт във Франкфурт, част от серията „No Repeat Weekends“, в рамките на която групата изпълнява две напълно различни сетлисти. Феновете ще имат възможност да закупят билети за двете вечери.

Сред другите дестинации са Будапеща, Дъблин и Лондон, където също ще се проведат по два концерта. Турнето във Великобритания включва и изпълнения на Hampden Park в Глазгоу и Principality Stadium в Кардиф.

Gojira и Knocked Loose ще бъдат специални гости за някои от датите, а Pantera и Avatar ще откриват останалите концерти.

Част от приходите от билети ще бъдат дарени на фондацията на групата – All In My Hands, която от създаването си през 2017 г. е събрала милиони долари за значими каузи.

График на турнето на Metallica – Европа и Великобритания 2026 :