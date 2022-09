Помните ли? Актрисата бе сред най-знаковите тийн звезди, благодарение на ролите си във филми катои – разбира се,. От 2007 нататък обаче Линдзи започна да привлича внимание не с творческите си проекти, а заради проблемите си с наркотиците, пише каналът на Ралица Петровa във vbox7.След редица публични арести, включващи злоупотреба с алкохол и други вещества, както и неколкократен престой в рехабилитационни клиники, през 2014 звездата сама призна в „Шоуто на Опра Уинфри“, че е била наркозависима. По същото време тя се премести в Дубай, където пребиваваше до 2021, и изчезна почти изцяло от медиите.2022 обаче се оказа годината на Линдзи, която се завърна с две неочаквани новини: че се е омъжила и че работи по нов филм. През юли бе сватбата на актрисата с, когото тя срещнала в Дубай през 2020. По повода звездата публикува романтичен кадър на двамата в Instagram: „Аз съм най-щастливата жена на света,“ написа тя. „Не мога да повярвам, че си мой съпруг, всяка дама заслужава да се чувства така всеки ден от живота си.“За историята на двамата не се знае много освен, че Линдзи изглежда си пада по финансисти. Преди няколко години тя бе сгодена за руския магнат, но връзката им се оказа проблемна: „Игор пиеше твърде много и се държеше като побъркан,“ сподели звездата пред вестник Mail on Sunday през 2016, след като в медиите излязоха папарашки снимки на това как двамата се бият. „Искрено го обичах и се надявах нещата да се получат, но за съжаление не стана.“ За щастие, изглежда бракът ѝ с Бадер е значително по-щастлив.Що се отнася до професионалното ѝ завръщане, тази Коледа ще можем да гледаме Линдзи в романтичната комедия „Falling for Christmas“ по Netflix. Това е първата главна роля на актрисата от повече от десетилетие, а феновете се развълнуваха и от новината, че тя работи по още два проекта за стрийминг платформата. Във „Falling for Christmas“ звездата влиза в ролята на разглезена милионерска наследница, която губи паметта си вследствие на ски инцидент и започва до развива чувства към местния хижар, който се грижи за нея.