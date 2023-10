Помните лиНай-младият участник в историята на предаването, която запомнихме с широка усмивка и аналитична мисъл, се включи в кастинг битка за сезон All Stars, която печели срещу Габриела Олимпиева.Тя споделя, че еи признава, че след като е напуснала Игри на волята 2 често е сънувала как играе битки. И издава, че при участието си в All Stars смята да заложи на абсолютно същото, на което заложи и в нейния сезон, а то е да минава през всяко предизвикателство с усмивка.

И още, вижте в интервюто с нея:ОТГОВОР: Почувствах толкова голям прилив на енергия. Толкова много спомени връхлетяха в главата ми, когато стъпих на Арената. Наистина се почувствах много жива и готова просто да се забавлявам и насладя на всяка една секунда.ОТГОВОР: Честно казано, след като напуснах Игри на волята, много пъти съм си представяла и дори сънувала как играя битки, как отново ми се случва това приключение, така че това наистина е поредната сбъдната мечта за мен.ОТГОВОР: Честно казано съм си в добри отношения с всички и наистина бих се зарадвала да видя всеки. Все пак... като сме си от един сезон предполагам, че ще се подкрепяме. От гледна точка на конкуренция... смятам, че това ще са хората, които стигнаха до финала, но и разбира се Любо, Влади, Ванчето, Йоанка, Сузи.ОТГОВОР: Ваня е един от най-силните играчи в нашия сезон и наистина много я харесвам като човек, така че я смятам за доста силна конкуренция.ОТГОВОР: Определено смятам, че в All Stars конкуренцията ще бъде много силна. Ще бъдат най-силните играчи от всички сезони. Освен това, игрите ще са със сигурност на някакво друго ниво. Ще са много тежки физически... умствени... от трета гледна точка. Конкуренцията ще прави много коалиции, ще има много задкулисни игри, в които аз не знам дали точно ми е силата, защото съм доста открита. Останалите пък могат да имат някакви резерви към хора, които в предишни сезони са правели някакви интриги или са предавали приятелите си, така че определено ще е доста трудно.ОТГОВОР: Определено, ако участвам в All Stars смятам да заложа на абсолютно същото, на което заложих и в моя сезон, а то е да минавам през всяко предизвикателство с усмивка. Оттам нататък, разбира се, няма да играя и подхождам наивно към ситуациите, но не смятам да променям нещо в своята игра. В крайна сметка стигнах до финалите и малко не ми достигна, за да стигна и до големия финал.ОТГОВОР: След Игри на волята ми се наложи да завърша училище и кандидатствах за университет в САЩ. Приеха ме в Duke, който се намира в Северна Каролина и има свой кампус в Китай, близо до Шанхай. В момента се върнах от Китай, след като там прекарах повече от 9 месеца извън България. В момента ми предстои отново да замина за Китай след няколко дни. През втория семестър на следващата година ще бъда в САЩ, така че в момента уча, пътувам, разширявам светогледа си и се обогатявам, така че смятам да бъда още по-добре подготвена за един евентуален All Stars.ВЪПРОС: Кой е най-високият участник, който е стъпвал на Арената на Игри на волята?ОТГОВОР: Цецо.ВЪПРОС: Кой беше водещ на сезон 1 на Игри на волята?ОТГОВОР: Ъмм... Чакай, чакай, знам го! Алекс Сърчаджиева.ВЪПРОС: Кой спечели сезон 2 на Игри на волята?ОТГОВОР: Милен.. Отличничка съм!ВЪПРОС: Кои са двете жени, които са завършвали на трето място в Игри на волята?ОТГОВОР: Ванчето и Паулина.ВЪПРОС: На кое място завърши човекът-пъзел Неделчо Богданов?ОТГОВОР: Пето? Ааааа, хаха, не очаквах! Ужас, май съм учила по грешния предмет тази година.ВЪПРОС: Колко участници отпаднаха от капитански битки в сезон 4?ОТГОВОР: Много, чакай.. (брои). Валери, Мирела и... мисля, че Генчо. Трима?ВЪПРОС: Как се казваха трите племена в сезон 1 на Игри на волята?ОТГОВОР: Славяни, траки и прабългари.ВЪПРОС: На кое място завърши Джералдин в сезон 2?ОТГОВОР: Ами... Шесто или седмо, реално, защото аз отпаднах от Лазаринов.