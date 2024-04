Bentley Residences Miami to Become the Tallest Beachfront Residences in the United States https://t.co/8hPWyNxQOS pic.twitter.com/qxcHTNITCA — stupidDOPE.com (@stupidDOPE) February 16, 2022

Няма абсолютно никаква логика в словосъчетаниетоНяма, защото това е квартал с една основна улица и два изхода от него. Но, както народът е казал – „всеки сам си преценя”.Малко по-различна е последната тенденция сред автомобилните компании, които започнаха да се надпреварват с инвестиционни строителни проекти в някои от най-апетитните места за строеж. Най-привлекателното място за строеж се оказва Маями, където свои небостъргачи издигатповлече крак с 66-етажната си кула с луксозни жилища впрез 2022 г. Сградата е висока 250 метра. В нея има 391, бройката до 400 допълват девет мезонета, като бижуто е пентхаусът със седем спални. Той гледа към изумителния панорамен басейн на 55-ия етаж. Преди две години имотът бе оценен на $59 млн., в която е включен редкия Aston Martin Vulcan.веднага бе поета от, които през 2021 г. обявиха, че ще построят най-високия в Америка жилищен небостъргач на брега на океана в Маями. Всеки един апартамент в него разполага с вграден гараж за до четири автомобила. Сградата е на 61 етажа, издигаща се на 228 метра над океана.качва автомобилите до жилищата на собствениците им в четири иновативни асансьора, наречени така на Dezer Development.Всеки асансьор е оборудван с хидравлична система, която хваща автомобила за гумите, качва го на роботизирана система за придвижване, която издига автомобила до съответния апартамент. През цялото време водачът и пътниците могат да седят в автомобила и да се радват на гледката, тъй като Dezervator ще им предлага гледка към вътрешните части на небостъргача, докато ги издига до съответния етаж.трябва да е готов през 2026 г.привлече и. Небостъргачът ще се строи от JDS Development, като ще предлага 791 апартамента – от студия до апартаменти с 3 спални. Ще предлага също огромно офисно пространство, фитнес, 174 хотелски стаи.Най-новият проект всъздателите му то определят като „бутикова жилищна сграда с интериора, проектирани от Pagani Arte”. За разлика от конкурентите обаче, жилищният блок ще е „само” на 28 етажа и ще предлага 70 апартамента с две до четири спални. Те ще варират от 186 до 307 кв. м.На етаж ще има по, като ще разполагат с ексклузивни тераси, разпростиращи се на до 97 кв. м. Всеки апартамент ще е изцяло „поръчков”.Ще има и ексклузивни мезонети с площ от 641 кв. м, предлагащи до 409 кв. м външни жилищни площи (тераси). Някои от тях ще са с басейни.Но това не е нищо на фона на инвестицията, която „Трилъчата звезда” прави в Дубай.обещава да се превърне в един от шедьоврите на Binghatti Properties, предефинирайки облика и линията на хоризонта в центъра на емирството.ще бъде построен в центъра на, като жителите му ще имат пряка видимост къмОфициален старт на проекта бе даден на, когато ще разберем за колко време ще бъде построена новата звезда на Дубай, която ще грее на 65 етажа и височина 341 метра.За финал оставяме бижуто на. Впечатляващата сграда трябва да е готова след 3 – 3,5 години. Та ще е на 42 етажа и ще предлага 182 апартамента: 171 брояи 1Жителите му ще се радват на вдъхновен от, уединен басейн, джакузи спа, ексклузивен фитнес, персонализирани вале услуги, частен клуб само за членове и два автомобилни асансьора, които ще свързват гаража с пентхауса. Трябва да е готов в края на следващата година.