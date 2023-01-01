Ето кои са те:

Кандидатите за районни кметове

Одесос

Приморски

Младост

Владислав Варненчик

Аспарухово

10 са кандидатите за кмет на Варна на предстоящия вот на 29 октомври.– БСП за България;- ПП Средна европейска класа;- ПП ГЕРБ;- Граждани за Общината;- ПП Български възход;- ПП Има такъв народ;- Коалиция алтернативата на гражданите;- Левицата!– Възраждане;- Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България.1. Маринела Иванова Грудева - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;7. Биляна Илиева Раева - ПП ГЕРБ;14. Николай Валериев Николов - Граждани за Общината;21. Стойко Георгиев Георгиев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;24. Светлана Иванова Маркова - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;28. Нишан Татеосов Памукчиян – ЛЕВИЦАТА!;42. Росен Димитров Димитров – ВЪЗРАЖДАНЕ;66. Цветнен Димитров Цветков - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;68. Тодор Желев Тодоров - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);70. Катерина Генова Жейнова - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).1. Димитър Иванов Мантаров - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;7. Людмила Николаева Колева – Маринова - ПП ГЕРБ;17. Ангел Кирилов Киров – ПРАВОТО;20. Илиян Иванов Карагьозов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД;21. Светослав Николов Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;25. Веселин Добрев Василев – СДС;28. Януарий Марков Вичев – ЛЕВИЦАТА!;42. Николай Ненов Ненов – ВЪЗРАЖДАНЕ;66. Николай Тодоров Желязков - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;68. Диана Величкова Вангелова - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);70. Красимир Иванчев Жейнов - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).1. Ирена Андреева Георгиева - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;7. Евгени Георгиев Дянков - ПП ГЕРБ;17. Стоян Киров Стоянов – ПРАВОТО;21. Юлиян Георгиев Минчев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;24. Христо Видолов Христов - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;28. Димитър Симеонов Костадинов – ЛЕВИЦАТА!;42. Людмил Василев Бучев – ВЪЗРАЖДАНЕ;66. Илия Куртев Коев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;68. Петър Димитров Петров - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);70. Злати Василев Иванов - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).1. Георги Юлиянов Йорданов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;7. Николай Димитров Костадинов - ПП ГЕРБ;21. Станислав Недев Стоянов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;28. Светлозар Стоянов Златев – ЛЕВИЦАТА!;42. Павлин Младенов Пенев – ВЪЗРАЖДАНЕ;66. София Любомирова Колева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;68. Венцислав Сивелинов Сивов - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);70. Валентина Петрова Атанасова - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).1. Павел Красимиров Лозанов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;7. Ивайло Илков Маринов - ПП ГЕРБ;21. Цветелина Димитрова Атанасова - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;24. Анатоли Георгиев Георгиев - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;28. Силвия Мариянова Димитрова – ЛЕВИЦАТА!;42. Сергей Петков Христов – ВЪЗРАЖДАНЕ;66. Красен Иванов Серафимов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;68. Красимир Кирилов Кондов - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината).