10 са кандидатите за кмет на Варна на предстоящия вот на 29 октомври.

Ето кои са те:

1. Павел Енев Раличков – БСП за България;

3. Илия Костадинов Костадинов - ПП Средна европейска класа;

7. Иван Николаев Портних - ПП ГЕРБ;

14. Пламен Стоянов Костадинов - Граждани за Общината;

20. Петър Йотов Николов - ПП Български възход;

21. Ивайло Симеонов Костадинов - ПП Има такъв народ;

24. Христо Атанасов Димитров - Коалиция алтернативата на гражданите;

28. Мария Тодорова Тодорова - Левицата!

42. Коста Георгиев Стоянов – Възраждане;

66. Благомир Рубинов Коцев - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България.

Кандидатите за районни кметове

enlightenedОдесос

1. Маринела Иванова Грудева - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;

7. Биляна Илиева Раева - ПП ГЕРБ;

14. Николай Валериев Николов - Граждани за Общината;

21. Стойко Георгиев Георгиев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;

24. Светлана Иванова Маркова - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;

28. Нишан Татеосов Памукчиян – ЛЕВИЦАТА!;

42. Росен Димитров Димитров – ВЪЗРАЖДАНЕ;

66. Цветнен Димитров Цветков - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;

68. Тодор Желев Тодоров - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);

70. Катерина Генова Жейнова - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).

enlightenedПриморски

1. Димитър Иванов Мантаров - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;

7. Людмила Николаева Колева – Маринова - ПП ГЕРБ;

17. Ангел Кирилов Киров – ПРАВОТО;

20. Илиян Иванов Карагьозов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД;

21. Светослав Николов Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;

25. Веселин Добрев Василев – СДС;

28. Януарий Марков Вичев – ЛЕВИЦАТА!;

42. Николай Ненов Ненов – ВЪЗРАЖДАНЕ;

66. Николай Тодоров Желязков - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;

68. Диана Величкова Вангелова - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);

70. Красимир Иванчев Жейнов - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).

enlightenedМладост

1. Ирена Андреева Георгиева - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;

7. Евгени Георгиев Дянков - ПП ГЕРБ;

17. Стоян Киров Стоянов – ПРАВОТО;

21. Юлиян Георгиев Минчев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;

24. Христо Видолов Христов - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;

28. Димитър Симеонов Костадинов – ЛЕВИЦАТА!;

42. Людмил Василев Бучев – ВЪЗРАЖДАНЕ;

66. Илия Куртев Коев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;

68. Петър Димитров Петров - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);

70. Злати Василев Иванов - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).

enlightenedВладислав Варненчик

1. Георги Юлиянов Йорданов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;

7. Николай Димитров Костадинов - ПП ГЕРБ;

21. Станислав Недев Стоянов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;

28. Светлозар Стоянов Златев – ЛЕВИЦАТА!;

42. Павлин Младенов Пенев – ВЪЗРАЖДАНЕ;

66. София Любомирова Колева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;

68. Венцислав Сивелинов Сивов - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);

70. Валентина Петрова Атанасова - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).

enlightenedАспарухово

1. Павел Красимиров Лозанов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;

7. Ивайло Илков Маринов - ПП ГЕРБ;

21. Цветелина Димитрова Атанасова - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;

24. Анатоли Георгиев Георгиев - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;

28. Силвия Мариянова Димитрова – ЛЕВИЦАТА!;

42. Сергей Петков Христов – ВЪЗРАЖДАНЕ;

66. Красен Иванов Серафимов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;

68. Красимир Кирилов Кондов - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината).
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Варна