10 са кандидатите за кмет на Варна на предстоящия вот на 29 октомври.
Ето кои са те:
1. Павел Енев Раличков – БСП за България;
3. Илия Костадинов Костадинов - ПП Средна европейска класа;
7. Иван Николаев Портних - ПП ГЕРБ;
14. Пламен Стоянов Костадинов - Граждани за Общината;
20. Петър Йотов Николов - ПП Български възход;
21. Ивайло Симеонов Костадинов - ПП Има такъв народ;
24. Христо Атанасов Димитров - Коалиция алтернативата на гражданите;
28. Мария Тодорова Тодорова - Левицата!
42. Коста Георгиев Стоянов – Възраждане;
66. Благомир Рубинов Коцев - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България.
Кандидатите за районни кметове
Одесос
1. Маринела Иванова Грудева - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
7. Биляна Илиева Раева - ПП ГЕРБ;
14. Николай Валериев Николов - Граждани за Общината;
21. Стойко Георгиев Георгиев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;
24. Светлана Иванова Маркова - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;
28. Нишан Татеосов Памукчиян – ЛЕВИЦАТА!;
42. Росен Димитров Димитров – ВЪЗРАЖДАНЕ;
66. Цветнен Димитров Цветков - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;
68. Тодор Желев Тодоров - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);
70. Катерина Генова Жейнова - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).
Приморски
1. Димитър Иванов Мантаров - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
7. Людмила Николаева Колева – Маринова - ПП ГЕРБ;
17. Ангел Кирилов Киров – ПРАВОТО;
20. Илиян Иванов Карагьозов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД;
21. Светослав Николов Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;
25. Веселин Добрев Василев – СДС;
28. Януарий Марков Вичев – ЛЕВИЦАТА!;
42. Николай Ненов Ненов – ВЪЗРАЖДАНЕ;
66. Николай Тодоров Желязков - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;
68. Диана Величкова Вангелова - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);
70. Красимир Иванчев Жейнов - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).
Младост
1. Ирена Андреева Георгиева - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
7. Евгени Георгиев Дянков - ПП ГЕРБ;
17. Стоян Киров Стоянов – ПРАВОТО;
21. Юлиян Георгиев Минчев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;
24. Христо Видолов Христов - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;
28. Димитър Симеонов Костадинов – ЛЕВИЦАТА!;
42. Людмил Василев Бучев – ВЪЗРАЖДАНЕ;
66. Илия Куртев Коев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;
68. Петър Димитров Петров - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);
70. Злати Василев Иванов - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).
Владислав Варненчик
1. Георги Юлиянов Йорданов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
7. Николай Димитров Костадинов - ПП ГЕРБ;
21. Станислав Недев Стоянов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;
28. Светлозар Стоянов Златев – ЛЕВИЦАТА!;
42. Павлин Младенов Пенев – ВЪЗРАЖДАНЕ;
66. София Любомирова Колева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;
68. Венцислав Сивелинов Сивов - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);
70. Валентина Петрова Атанасова - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).
Аспарухово
1. Павел Красимиров Лозанов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
7. Ивайло Илков Маринов - ПП ГЕРБ;
21. Цветелина Димитрова Атанасова - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;
24. Анатоли Георгиев Георгиев - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;
28. Силвия Мариянова Димитрова – ЛЕВИЦАТА!;
42. Сергей Петков Христов – ВЪЗРАЖДАНЕ;
66. Красен Иванов Серафимов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;
68. Красимир Кирилов Кондов - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината).
Ето кои са те:
1. Павел Енев Раличков – БСП за България;
3. Илия Костадинов Костадинов - ПП Средна европейска класа;
7. Иван Николаев Портних - ПП ГЕРБ;
14. Пламен Стоянов Костадинов - Граждани за Общината;
20. Петър Йотов Николов - ПП Български възход;
21. Ивайло Симеонов Костадинов - ПП Има такъв народ;
24. Христо Атанасов Димитров - Коалиция алтернативата на гражданите;
28. Мария Тодорова Тодорова - Левицата!
42. Коста Георгиев Стоянов – Възраждане;
66. Благомир Рубинов Коцев - Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България.
Кандидатите за районни кметове
Одесос
1. Маринела Иванова Грудева - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
7. Биляна Илиева Раева - ПП ГЕРБ;
14. Николай Валериев Николов - Граждани за Общината;
21. Стойко Георгиев Георгиев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;
24. Светлана Иванова Маркова - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;
28. Нишан Татеосов Памукчиян – ЛЕВИЦАТА!;
42. Росен Димитров Димитров – ВЪЗРАЖДАНЕ;
66. Цветнен Димитров Цветков - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;
68. Тодор Желев Тодоров - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);
70. Катерина Генова Жейнова - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).
Приморски
1. Димитър Иванов Мантаров - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
7. Людмила Николаева Колева – Маринова - ПП ГЕРБ;
17. Ангел Кирилов Киров – ПРАВОТО;
20. Илиян Иванов Карагьозов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД;
21. Светослав Николов Иванов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;
25. Веселин Добрев Василев – СДС;
28. Януарий Марков Вичев – ЛЕВИЦАТА!;
42. Николай Ненов Ненов – ВЪЗРАЖДАНЕ;
66. Николай Тодоров Желязков - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;
68. Диана Величкова Вангелова - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);
70. Красимир Иванчев Жейнов - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).
Младост
1. Ирена Андреева Георгиева - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
7. Евгени Георгиев Дянков - ПП ГЕРБ;
17. Стоян Киров Стоянов – ПРАВОТО;
21. Юлиян Георгиев Минчев - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;
24. Христо Видолов Христов - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;
28. Димитър Симеонов Костадинов – ЛЕВИЦАТА!;
42. Людмил Василев Бучев – ВЪЗРАЖДАНЕ;
66. Илия Куртев Коев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;
68. Петър Димитров Петров - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);
70. Злати Василев Иванов - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).
Владислав Варненчик
1. Георги Юлиянов Йорданов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
7. Николай Димитров Костадинов - ПП ГЕРБ;
21. Станислав Недев Стоянов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;
28. Светлозар Стоянов Златев – ЛЕВИЦАТА!;
42. Павлин Младенов Пенев – ВЪЗРАЖДАНЕ;
66. София Любомирова Колева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;
68. Венцислав Сивелинов Сивов - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината);
70. Валентина Петрова Атанасова - МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).
Аспарухово
1. Павел Красимиров Лозанов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;
7. Ивайло Илков Маринов - ПП ГЕРБ;
21. Цветелина Димитрова Атанасова - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД;
24. Анатоли Георгиев Георгиев - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;
28. Силвия Мариянова Димитрова – ЛЕВИЦАТА!;
42. Сергей Петков Христов – ВЪЗРАЖДАНЕ;
66. Красен Иванов Серафимов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ;
68. Красимир Кирилов Кондов - МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината).