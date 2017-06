Българският художник Христо Вачев е включен в престижен американски каталог

Българският художник Христо Вачев е включен в престижния каталог „Сребърна книга на авторите от Музея на двете Америки”, който е посветен на 25-ата годишнина на Музея със седалище в Маями, САЩ, предаде БГНЕС. Авторът членува в музея от 2006 година, а в Сребърната книга участва с две свои картини: „Поетичен танц“ и „Нотр Дам де Пари“.Подборът на произведенията в юбилейния каталог е направен след селекция от авторитетна комисия. Участват над 90 автори от страни Аржентина, Белгия, България, Бразилия, Канада, Чили, Чехия, Германия, Франция, Индия, Израел, Италия, Мексико, Перу, Русия, Испания, Великобритания, САЩ, Уругвай и други.Изданието е презентирано на Арт панаира в Дубай през април тази година, след което е разпространено до 50 галерии в 32 страни.Музеят на Двете Америки, със седалище в Маями, САЩ е институция, която е постоянен участник на най-големите арт форуми като Арт Базел, Биеналето във Венеция, Арт панаира в Кьолн. Музеят е член на Американската асоциация на музеите, Americans for the Arts и Blue Star Museums.Член е на Съюза на българските художници, на Международната академия за съвременно изкуство на Кралство Белгия, Artcouncil Kukusai, Bijutsu Chingikai - Япония, AIAP UNESCO - Париж, Франция и Museum of the Americas - САЩ, Флорида. Вписан е в Златната книга на Есенния салон в Париж и в Златната книга на Международната академия за съвременно изкуство в Белгия през 1992 г.Носител е на златен медал и диплом за живопис от VIII Grand Prix AIAC в Белгия през 1993 г., платинен медал и диплом за живопис от IX Grand Prix AIAC в Белгия през 1994 г., златен медал, диплом за живопис, златен плакет и присъдена титла “доктор хонорис кауза” на Академията за съвременно изкуство в Белгия през 1995 г., диплом и награда на журито от Artcouncil Kukusai, Bijutsu Chingikai - Япония през 1996 г. и златен медал и диплом за живопис от Grand Prix AIAC в Белгия през 2007 г.През 2004 г. Христо Вачев е обявен заИма над 30 самостоятелни изложби в страната и чужбина, а негови картини се намират в Националната художествена галерия в София, Галерията за съвременно изкуство в Берлин, Художествената галерия в Осака и много други галерии в страната и чужбина.