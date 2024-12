Пожар избухна в търговски център в руския регион Северна Осетия рано в сряда, убивайки жена, съобщиха местните власти. Пожарът в четириетажния мол "Алания" във Владикавказ, главният град в кавказкия регион, рани още един човек, каза областният управител Сергей Меняйло.

#Alert | Explosion in #Russia's North Ossetia: #Vladikavkaz mall blast kills 1, injures several. Gas canister link under investigation. pic.twitter.com/eCjnEV83Rm