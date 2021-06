A gas explosion in China's Hubei Province has left 12 people dead and more than 100 people injured. #GLOBALink pic.twitter.com/sYsbSskE7f — China Xinhua News (@XHNews) June 13, 2021

Twelve people died and 138 others were injured in a gas explosion in Shiyan city, Central China's Hubei province, on Sunday morning, according to local authorities. pic.twitter.com/CODt47mpoq — China Daily (@ChinaDaily) June 13, 2021

Силен взрив в китайския град Шиян, провинция Хубей. Загинали са 11 души, пострадали са 133, предаде ТАСС, позовавайки се на Централната китайска телевизия.По предварителни данни причината е изтичане на газ. Състоянието на 37 от ранените е тежко.В резултат на експлозията е разрушена сградата на пазара, който в часа на произшествието - 6,30 местно време, вече е бил пълен с купувачи и местни жители, които закусвали в близките заведения.В града работят няколко пункта за преливане на кръв. Лекарите и властите призоваха да се дарява кръв. Спасителната операция продължава.