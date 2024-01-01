Украинската армия съобщи тази сутрин, че е свалила 48 от общо 79 дрона и две ракети, изстреляни от Русия през нощта, предаде Ройтерс.
Военновъздушните сили казаха, че местоположението на други 30 дрона не е известно, докато няколко са били върнати обратно към руска територия.
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Военновъздушните сили казаха, че местоположението на други 30 дрона не е известно, докато няколко са били върнати обратно към руска територия.
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