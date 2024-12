Един човек загина, а друг беше ранен, при взривяването на автомобил в град Донецк.

Според руски медии е загинал бившият директор на затвора в Оленивка (Оленовка - на руски език) Сергей Евсюков. Предполага се, че пострадалата жена в автомобила е съпругата му.

❗Another terrorist attack in Donetsk.



An SUV exploded in the center of Donetsk



▪️Local media reports two casualties. Details are being clarified.



▪️The emergency occurred near the Park Inn hotel - RVvoenkor pic.twitter.com/uxzvpWpfPx