BREAKING: On Monday, shots were fired at a school in the central Russian city of Izhevsk, according to the country's interior ministry.



Six people were killed and twenty others were injured, including children. Shortly afterwards, the attacker committed suicide. pic.twitter.com/3qUzjGw4dY — BNN Russia (@BNNRussia) September 26, 2022

At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago.



Mobilization isn’t helping mental health in the country. pic.twitter.com/PzUzQO3mpO — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2022

BREAKING: A gunman has opened fire at a school in Izhevsk, Russia with officials saying at least six people have been killed. More follows… pic.twitter.com/8ZW6KLgcjF — TalkTV (@TalkTV) September 26, 2022

при стрелба в, предаде ТАСС, цитирайки пресслужбата на Министерството на вътрешните работи на Удмуртия."Към момента сав резултат на неговите действия. Информацията е в процес на уточняване", заявиха от пресслужбата., който е открил стрелбата. Според информация на министерството той се е"Тялото на мъжа, който е открил стрелбата,. Според съобщенията той се е самоубил", заявиха от пресслужбата.Тази сутрин е имало стрелба в училище № 88 в столицата на Удмуртия. На мястото на инцидента пристигна ръководителят на републиката Александър Бречалов.По случая работятИма жертви сред учениците, установено е, че е убит и охранител.недалеч от сградата на градската администрация. Според групата на училището в социалните мрежи то е създадено през 1994 г. и в момента има 982 ученици и 80 учители.