The Central Election Commission (CEC) in Georgia was conducting its plenary summarizing the elections and the opposition member went to the Chair of the CEC and threw black paint that looks like black ink on his face.



This is a desperate act of opposition who can’t seem to get… pic.twitter.com/4CKVVkw2Z5 — Sopo Japaridze (@sopjap) November 16, 2024

Black paint is splashed into the face of Giorgi Kalandarishcili, Chairman of the Central Election Commission of Georgia as he was preparing to announce the final results of the October 26 parliamentary elections which both opposition and civil society consider fraudulent and not… pic.twitter.com/Z0ArxuWUPY — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 16, 2024

What a symbolic photo. The Central Election Commission banner in the background, the audacious attitude of its Chairman, and the black painting splashed at him as the symbol of both no vote secrecy and the disgrace that he is (that's how I interpret this). #GeorgiaProtests https://t.co/N3CmcRkX4W pic.twitter.com/3darKHcxLY — Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) November 16, 2024

They are in……..watch this space

This could ripple out!!!!!



Abkhazia and South Ossetia are regions of Georgia that most countries recognize as Georgian but occupied by Imperialist Russia after its invasion in the 90’s



Yes like Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/P2Zt7MWHFl — Shaun Pinner (@olddog100ua) November 15, 2024

по време наза официалното обявяване на оспорените от опозицията резултати отна 26 октомври, предаде Асошиейтед прес.По време на официалното обявяване нана управляващата партия „“ с 53,93% от гласовете, пред сградата на комисията все събраха протестиращи. Поддръжниците на опозицията отхвърлиха резултатите заради подозрения, че данните за изхода от вота са били. „Грузинска мечта“ отрече тезиДнешното заседание беше прекъснато, след като Давид Киртадзе – член на Избирателната комисия от опозиционната, заля с черна боя председателяПреди нападението Киртадзе каза на Каландаришвили, чеПредседателят на комисията отвърна, че използването напоказва, че няма доказателства за подправяне на вота.При възобновяването на заседанието Каландаришвили беше забелязан сна. „Още веднъж стана ясно, че няма реални доказателства, които да показват, че изборите са били манипулирани“, посочи той.Европейските наблюдатели на изборите описаха парламентарния вот в Грузия като произведен в атмосфера на разделение и белязан от случаи на подкупи, двойно гласуване и физическо насилие.Много грузинци гледаха накато наза усилията наПрез юни блокът прекрати за неопределено време процеса на кандидатстване на Грузия за членство, след като парламентът ѝ прие, който според критиците имитира репресиите на Москва срещу гражданското общество.Критиците обвиниха управляващата партия „Грузинска мечта“, основана от, милиардер със сенчест бизнес, натрупал състоянието си в Русия, че става все по-авторитарна и клоняща към. Формацията напоследък прие закони, сходни на тези, използвани отза потискане на свободата на словото и правата наГрузинският президент, коятоофициалните, каза, чеЗурабишвили, чиято длъжност е основно церемониална, настоя САЩ и ЕС да подкрепят демонстрациите.Властите въвнастояха за пълнона, докато Кремъл отхвърли обвиненията за намеса.Въпреки инцидентаУправляващата партия получава 89 мандата в 150-местния парламент.Съгласно грузинската конституция парламентът трябва да се събере за първото си заседание до 10 дни след официалното обявяване на резултатите.