От 7 октомври насам всеки ден в Газа средно над 10 деца губят единия или двата си крака, като много от ампутациите се извършват без упойка, съобщи благотворителната организация "Save the Children" в изявление на 7 януари, позовавайки се на статистически данни, публикувани от ООН, предаде Си Ен Ен.



"Страданието на децата в този конфликт е невъобразимо и още повече, че е ненужно и напълно предотвратимо", заяви Джейсън Лий, директор на организацията "Save the Children" за окупираната палестинска територия.



"Убийството и осакатяването на деца се осъжда като тежко нарушение срещу децата и извършителите трябва да бъдат подведени под отговорност".



Лий заяви, че е виждал "напълно претоварени лекари и медицински сестри", когато са докарани деца с рани от взривове.



"Въздействието на това да видиш деца с толкова силна болка и да не разполагаш с оборудване, лекарства, за да ги лекуваш или да облекчиш болката, е твърде голямо дори за опитни професионалисти. Дори и във военна зона гледките и звуците на малко дете, осакатено от бомби, не могат да бъдат възприети, камо ли да бъдат разбрани в рамките на човечността", казва Лий.



В изявлението си благотворителната организация се позовава на забележките на говорителя на УНИЦЕФ Джеймс Елдър, който след завръщането си от Газа заяви на 19 декември, че около 1000 деца в Газа са загубили единия или двата си крака от 7 октомври насам, тъй като болниците са препълнени с деца и техните родители, носещи "ужасните рани на войната".



От " Save the Children" се позовават и на изявление на Световната здравна организация, в което агенцията посочва, че много от тези операции на деца в Газа са извършени без упойка, тъй като анклавът изпитва остър недостиг на лекарства и медицински консумативи.



Благотворителната организация заяви, че вероятността децата да умрат от наранявания от взривове е почти седем пъти по-голяма от тази на възрастните, тъй като те са по-уязвими и чувствителни към наранявания. "Техните черепи все още не са напълно оформени, а неразвитите им мускули предлагат по-малка защита, така че е по-вероятно взривът да разкъса органите в корема им, дори когато няма видими увреждания", каза Лий.



"Ако международната общност не предприеме действия за спазване на отговорностите си по международното хуманитарно право и за предотвратяване на най-тежките престъпления от международен характер, историята ще съди и трябва да съди всички нас", каза Лий.



Единствено "окончателно прекратяване на огъня" ще сложи край на "убийствата и осакатяването на цивилни" и ще даде възможност на "отчаяно необходимата хуманитарна помощ" да достигне до Газа, включително важни лекарства за ранените деца, добави той.



От ЦАХАЛ неведнъж са заявявали, че не целят цивилни граждани и че терористичната групировка Хамас използва гражданска инфраструктура, включително болници, като щит за атаките си срещу Израел.



Ръководеното от Хамас палестинско министерство на здравеопазването в Газа заяви в неделя, че от 7 октомври насам в Газа са загинали най-малко 22 835 палестинци, а най-малко 58 416 са били ранени. През последните 24 часа са загинали най-малко 113 души, а най-малко 250 са били ранени, съобщи министерството.