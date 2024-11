Руски съд осъди журналистка на четири години затвор за сътрудничество с чуждестранна организация.

Забайкалският районен съд в Чита призна 24-годишната Ника Новак за виновна в сътрудничество с представител на чуждестранна медия „по чийто инструкции, с цел получаване на парично заплащане, тя помогнала за създаването на фалшиви материали, дискредитиращи Въоръжените сили на Русия и правителствени агенции“.

Според съда действията на Новак са имали за цел да бъдат причинени щети на репутацията на Русия и да бъде дестабилизирана страната.

Правозащитната организация „Мемориал“ заяви, че Новак е политическа затворничка.

Russian journalist jailed for 4 years

Nika Novak was accused of "cooperation with a foreign organisation". https://t.co/Z4zme70SkX