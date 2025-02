Руска атака с дрон тази нощ нанесе сериозни щети на защитния корпус срещу радиация в атомната електроцентрала в Чернобил, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По думите му дронът е ударил корпуса около разрушения енергоблок на централата, като е предизвикал пожар, който междувременно е бил потушен.

❗️Last night, a Russian high-explosive combat drone hit the shelter over the nuclear reactor at Chornobyl Nuclear power plant - President Zelenskyy. Radiation monitoring comes back as normal so far - Ukrainian Emergency services. Russia is a danger to humanity. pic.twitter.com/ey1CB9RuXU

Според направените тази сутрин измервания равнището на радиация не се е повишило, добави Зеленски.

Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) потвърди, че през нощта е имало експлозия в новия защитен корпус, изграден около саркофага, обвиващ останките от реактор 4 на атомната електроцентрала в Чернобил, предизвиквайки пожар.

МААЕ съобщи, че персоналът по противопожарна безопасност и противопожарните автомобили са се отзовали на място за няколко минути. Не се съобщава за жертви.

"Нивата на радиация вътре и отвън остават нормални и стабилни. МААЕ продължава да следи ситуацията", се казва в съобщението, цитирано от Ройтерс.

🤬 A Russian strike drone with a high-explosive warhead hit the shelter that protects the world from radiation from the destroyed 4th power unit of the Chernobyl nuclear power plant at night, — Zelensky



❗️The fire has been extinguished. At present, the radiation background has… pic.twitter.com/qGH0gICOUz