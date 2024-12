Руска ракетна атака отне живота на един човек и нанесе щети на сгради в Киев, заявиха днес украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Руските сили използваха осем ракети, сред които хиперзвукови ракети "Кинжал" и балистични ракети "Искандер", каза ръководителят на киевската градска военна администрация Сергей Попко. Използвани са и дронове. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили пет руски балистични ракети и 40 дрона, като още 20 дрона не са успели да стигнат до набелязаната цел, предаде Ройтерс.

🇷🇺🇺🇦‼️🚨 Attack on Kiev!



“Debris fell in Goloseevsky, Solomensky, Shevchenkovsky and Dniprovsky districts of the capital”

- mayor Klitschko



The mayor added that there is a fire on the roofs of buildings, cars are burning, and a heating main in the Goloseevsky district is… pic.twitter.com/9RGv97HgMU