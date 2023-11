Бебе отсе роди националния парк Уей Камбас на индонезийския остров Суматра.То тежии е второто новородено там за последния месец. Все още полът на малкия носорог не е уточнен, съобщи индонезийското Министерство на околната среда и горското стопанство. Родители на бебето са Дилайла и Харапан, които също обитават парка, чиято цел е съхраняването на носорозите, които са силно застрашен от изчезване вид.Според Световния фонд за дивата природа, които живеят основно на островите Суматра и Борнео.

This handout picture taken on November 26, 2023 by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry shows an official looking after a 2-day-old Sumatran rhino calf (Dicerorhinus Sumatrensis) at the Sumatran rhino sanctuary, Way Kambas National Park, in Lampung province. pic.twitter.com/kfm1vnEpNV