Australian breakdancer Raygun (Rachael Gunn) announced she is quitting competitive breaking after her performance at the Paris 2024 Olympics went viral and drew backlash.



Despite reaching the top of the World DanceSport Federation rankings in September 2024, she decided to step… pic.twitter.com/dyJo0X3KpX — Oh So Super 🗞️ (@OhSoSuper) November 7, 2024

Rachael Gunn, known as Raygun, has announced that she will be retiring from competitive breaking after "really upsetting" backlash over her Paris Olympics routine 💭 pic.twitter.com/CEtMymk3oS — Sky Sports (@SkySports) November 7, 2024

Rachael "Raygun" Gunn announces retirement from competitive breakdancing after receiving criticism from her performance in the Olympics.



"I just didn't have any control over how people saw me or who I was."



Full story ➡️: https://t.co/1lagN8Yajm



(via @2DayFM) pic.twitter.com/yQ8yNEisAj — Bleacher Report (@BleacherReport) November 7, 2024

🇦🇺RAYGUN RETIRES FROM BREAKDANCING



Following her disastrous performance at the Paris Olympics, Rachael ‘Raygun’ Gunn said she would no longer compete in the sport.



She became an online sensation for all the wrong reasons with moves like the kangaroo hop and the sprinkler.… pic.twitter.com/VwmUShf2BE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 7, 2024

Австралийската брейк танцьоркасе оттегля от състезанията след острата реакция на представянето й наГън, известна още като “B-girl Raygun”, стана известна в интернет през август, след като изпълни необичайни движения на Игрите, които предизвикаха критики от потребителите на социалните мрежи и танцьори.“Просто нямах никакъв контрол върху това как хората ме възприемат. Със сигурност щях да продължа да се състезавам, но това изглежда наистина трудно за мен сега", каза 37-годишната Гън, университетски преподавател с докторска степен по танци.Олимпиадата в Париж беше критикувана, че включва брейк танците като спорт. Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г. я премахна от програмата, но Гън каза, че няма да участва в местни състезания.“Все още танцувам, но в хола с партньора ми", каза тя.Австралийката напусна надпреварата в Париж, без да отбележи нито една точка, след като загуби и трите си двубоя. Нейното представяне, особено стъпките, в която тя сякаш се извиваше на земята и скачаше като кенгуру, озадачи както олимпийските фенове, така и официалните лица и тя стана обект на негативни коментари в социалните медии.Представянето на Гън предизвика петиция, призоваваща за. Петицията, която получи надподписа, осмива Гън за това, че "подкопава усилията на истинските спортисти".Тя описа отговора на нейното изпълнение като “разрушителен”."Наистина бих искал да помоля пресата да спре да тормози семейството ми, приятелите ми, австралийската общност за брейк танци и по-широката общност на уличните танци", каза тя във видео в Instagram по това време.Гън настоя, че нейното "портфолио доказва", че тя е най-добрата брейк танцьорка в Австралия.