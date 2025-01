47-годишният американски режисьор Джеф Бейна, който беше открит мъртъв в дома си в Лос Анджелис на 3 януари се е самоубил, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като цитираха Службата за съдебна медицина на окръг Лос Анджелис.

Според доклад на съдебния лекар той се е обесил.

Джеф Бейна се изявяваше в независимото кино и беше съпруг на актрисата Обри Плаза от сериала „Паркове и отдих“.

Jeff Baena, writer and director who was married to Aubrey Plaza, has died by suicide, @TMZ reports. He was 47. pic.twitter.com/JNyLzYe76t — Pop Crave (@PopCrave) January 4, 2025

Бейна е съсценарист на филма на Дейвид Ръсел от 2004 г. "Обичам зелените площи". Той е сценарист и режисьор на пет филма, предимно черни комедии. Обри Плаза участва в режисьорския му дебют - зомби комедията "Живот след Бет" от 2014 г., а също в "Малките часове" и Spin Me Round.