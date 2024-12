Чисто новото солунско метро продължава да има проблеми и прекъсвания на движението, съобщи в. "Катимерини".

При последната авария на 14 декември влак спря между станциите.

Пътниците, които останаха вътре в продължение на 15 минути, трябваше да се придвижат пеша до следващата спирка.

Това не беше единственият железопътен инцидент през деня.

Парен влак, движещ се по 15-километров маршрут в планината Пелион, дерайлира в първия ден от новата си експлоатация и услугите бяха преустановени.

Никой от 37-те пътници не е пострадал.

