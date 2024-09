took a drive on the Transfăgărășan in Romania & spotted 13 brown bears on the journey, chilling (begging for food) on side of the road 🐻



an incredible experience but we saw several people throwing them food from their cars, which you clearly *should NOT do* & can be fined for pic.twitter.com/uB0gnrcT6x — Laura Kramer (@Laura_Kramer) September 10, 2024

Tourists in Romania are ignoring warnings as bears roam around roadsides 🐻



Some people are even leaving their car to take photos with the animals ⚠️ pic.twitter.com/wp5MRjBdRg — Sky News (@SkyNews) September 12, 2024

My wife and son have just been on a trip to Transfăgărășan in Romania and saw a total of 11 bears by the roads and one of the 11 waved to them as they drove slowly by. They must have learnt the behaviour can possibly end in getting fed or something. pic.twitter.com/ZTiGSxKzqE — Sam Mizou (@mizouzie) August 12, 2023

Мечките, които просят храна по най-известния планински път в Румъния –, ще бъдат заловени и преместени в специален парк, съобщи Мирча Фекет, министърът на околната среда.Вече е поставена клетка, с която властите се надяват да заловятМинистърът уточни, че мечката е позната на лесничеите и пътуващите през Трансфъгъръшан още от миналата година, но в последно време е станала агресивна.Тя все още не е заловена, каза министърът и допълни, че когато бъде хваната, мечката и нейното малко ще бъдат отведени в парка за мечки в, окръг Брашов, Централна Румъния.Министърът на околната среда обясни, че скоро Трансфъгърашкото шосе ще бъде затворено заради зимата и тогава мечките, които са привикнали да получават, може да започнат да нападат стопанствата.Трансфъгърашкото шосе се смята за едно от най-красивите в света и е забележителност на Румъния.То свързва историческите области Трансилвания и Влашко през Фъгърашките планини – най-високата част на Южните Карпати. Пътят е асфалтиран и е с дължина 90 км. Има ранг на национален път и е вторият по надморска височина асфалтиран път в Румъния след Трансалпина. През зимата пътят е затворен, а всяка година през месец май започва разчистването на няколкото метра сняг, които обикновено се натрупват в района.Министърът каза, че паркът в Зърнещ ще приеме мечки от Трансфъгъръшан според възможностите си, като се има предвид, че паркът е частна инициатива. Фекет информира, че се подготвя инвестиция с европейски средства за създаване на парк за мечки, където да могат да се настанят между 60 и 100 мечки.На фона на многобройните случаи, при които туристи и пътуващи по Трансфъгърашкото шосе хранят мечки, които стоят край пътя, министърът на околната среда напомни, че това е незаконно и се санкционира с глоби.Фекет подчерта, че тази практика е вредна и за самите животни.Според закона храненето на диви животни в Румъния е престъпление и се наказва с глоба междуВ Румъния живее. Броят им не е актуализиран от 2013 г., но се смята, че е над 6000 екземпляра, а според някои оценки дори 10 000. Те живеят в 30 от общо 42 окръга на страната. Случаите на нападения не са рядкост, а в редица планински и горски райони на Румъния местното население от години настоява за решение на проблема с мечките.През 2021 г. румънското правителство прие спешна наредба, която регламентира начините за намеса в ситуации, при които мечки достигнат района на населени места. Отстрел се предвижда, само ако има опасност за хората и тяхното имущество.През юли след смъртоносно нападение на мечка в национален парк в Румъния парламентът прие допълнителни мерки, които