Обилните валежи, изсипали се през последните 24 часа в Босна и Херцеговина и Хърватия, причиниха множество наводнения в двете държави, предаде кореспондентът на БТА Диана Гласнова.

В Унско-санския кантон в северозападната част на Босна и Херцеговина те доведоха до значително покачване на нивата на реките, съобщи ФЕНА. Според данни на кантоналната администрация за гражданска защита на кантона нивата на водата в много градове и общини са достигнали или надхвърлили критичните точки, което е наложило спешни мерки за защита.

Особено тревожна е ситуацията в Сански мост, където нивото на водата на река Сана внезапно се повиши до 435 см, докато вчера беше 169 см, посочва агенцията. Реката е преляла в множество райони на града.

В района на град Цазин пожарникарите са ангажирани с изпомпване на вода от наводнени сгради.

В Босанска Крупа реките Крушница, Баштра и Комарица също са прелели, нанасяйки щети на земеделски земи. Подобна е ситуацията и в Бужим, където по-малки преливания наводниха обработваема земя, но няма данни за щети по жилищни сгради.

„Най-големи проблеми има в Сански мост, където преливането на река Сана вече застраши отделни домакинства. Също така нивата на водата се повишиха и в Ключ, което застраши редица земеделски площи. Следим ситуацията час по час и предприемаме необходимите мерки“, подчертаха от кантоналната гражданска защита.

Движението в Унско-санския кантон е затруднено, особено в община Сански мост и други наводнени райони, посочват от кантоналната гражданска защита. От службата уверяват, че ще продължат да наблюдават ситуацията на място и призовават гражданите да следят официалните предупреждения и да предприемат защитни мерки, ако ситуацията се влоши.

