Наслед боледуване всепризнатиятНеговите творения се занимаваха с някои отна съвременното френско общество, включителнобешес филма си, който спечели Златна палма на филмовия фестивал в Кан през 2008 г. Той описва живота в класната стая на средно училище в разнообразния 20-ти район на Париж и връзката между ученици, изиграни от непрофесионални актьори тийнейджъри, и техния понякога раздразнен учител.за, който се изправя срещу проблемен клас от деца в неравностойно положение, Канте избра автора на книгата за главната роля. Той стана един от малкото филми, спечелили Златна палма, които продадоха повече от 1 милион билета във френския боксофис през последните две десетилетия., написа "Льо Монд" за филма, който спечели наградата си в Кан с единодушно решение на журито, ръководено от американския актьор Шон Пен. "В класната стая" разбра фините интелектуални противопоставяния и разговори, които се провеждат зад вратата на затворена класна стая: неуспехи и разочарования не само между учители и ученици, но и между строгата образователна система и неравнопоставения възглед на съвременното общество за младите хора.Филмът бешеот, който заяви, че продукцията изобразява трудността на френската образователна система, както и смелите усилия на учителите.Но Канте, който бешекато режисьор на социални филми от духа на Кен Лоуч, каза пред Le Croix, че е отхвърлил поканата да се срещне с Саркози в Елизе след излизането на филма. „Не исках да отида и да бъда сниман със Саркози и не исках да говоря за многообразието с някой, който е измислил министерството на националната идентичност“, каза той.Канте беше приветстван от френските критици за това, че внася форма на щедрост и хуманизъм в темите, с които се захваща. Те варират от брутални системи за управление и статус в света на труда, показани във филма му „Човешки ресурси“, до секс туризма в Хаити през 70-те години на югФестивалът в Кан го описва като „свиреп хуманист, който търси светлина въпреки социалното насилие и намира надежда въпреки суровостта на реалността“.Другите му филми включват Time Out, вдъхновен от реалната история на човек, който убива родителите, съпругата и децата си, след като се преструва, че е успешен лекар в продължение на две десетилетия. Печели две награди на филмовия фестивал във Венеция през 2001 г.Канте се завърна в Кан през 2017 г. с The Workshop, разказващ за група проблемни млади хора, посещаващи писателски семинар близо до южния град Марсилия. Последната му творба, Артюр Рембо, чиято премиера беше през 2021 г., изследва как една репутация може да бъде унищожена в социалните мрежи.Канте работеше върху нов филм, The Apprentice, който трябваше да излезе през следващата година.