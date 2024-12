Метамфетамин за милиони долари беше открит на новозеландско летище, съобщи ДПА.

През уикенда в изоставени чанти на международното летище в Окланд бяха открити около 28,5 кг метамфетамин на приблизителна стойност 10,7 милиона новозеландски долара (6,2 милиона американски долара), се казва в изявление на митниците.

Customs has seized an estimated 28.5 kgs methamphetamine after it was found in two abandoned bags at Auckland International Airport over the weekend. Despite the large volume of travellers, our teams are always on high alert for suspicious behaviour 🔗 https://t.co/m8dkfaxFop pic.twitter.com/PHO1tlCHxo