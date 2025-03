Летище "Хийтроу" - най-голямото във Великобритания - ще остане затворено през целия ден днес заради пожар в близка електрическа подстанция, предаде Ройтерс.

Очаква се това да се отрази сериозно на въздушния трафик. "Хийтроу" е било второто най-натоварено летище в света миналата година след това в Дубай.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation “We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6

От управата на летището съобщиха, че то ще остане затворено до 23:59 ч. днес (1:59 ч. българско време утре). Хората, които имат насрочени полети за днес, бяха посъветвани изобщо да не отиват на "Хийтроу".

Около 150 души са били евакуирани заради пожара в електрическата подстанция в Хейс, Западен Лондон.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.



To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.



Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd