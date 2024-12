Ръководителят на правозащитната организация „Сирийска оперативна група за извънредни ситуации“, базирана в САЩ, обяви, че в масов гроб край Дамаск са погребани телата на най-малко 100 000 души, убити от режима на сваления президент Башар Асад, предаде Ройтерс.

Муаз Мустафа каза вчера, че мястото край Ал Кутайфа, на 40 километра северно от сирийската столица, е един от петте масови гроба, които той е установил през годините.

„Сто хиляди е най-консервативната оценка“ на броя на телата, заяви Мустафа и уточни, че според него има и други освен петте масови гроба, които са известни. По думите му, освен сирийски жертви в тях са погребани и чужденци, включително американски и британски граждани.

Unfortunately, what everyone feared has turned into reality



Many mass graves are being discovered in Syria 😢



This is horrifying pic.twitter.com/3BaveJs4JE